За словами Василя Малюка, за час війни співробітники СБУ отримали понад 200 державних нагород.

В ході повномасштабної війни з РФ СБУ працює в найгарячіших точках.

Про це розповів виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк, пише офіційний сайт Служби.

"СБУ виконує різні задачі: оперативно-бойові, контррозвідувальні, контрдиверсійні, антитерористичні. Участь у гарячих точках, від острова Зміїний до Сєверодонецька – всюди є наші фахівці. Це топові військовики, ті, хто виконує найскладніші завдання", – сказав Малюк.

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За його словами, контррозвідка і військова контррозвідка переформатувалися, щоб максимально ефективно виконувати бойові завдання і на лінії фронту, і на деокупованих територіях, і в тилу.

"Візьміть навіть останні результати – резонансні спецоперації СБУ, протидія спецслужбам рф і викриття агентурних мереж, розслідування воєнних злочинів, затримання колаборантів, повернення додому наших захисників і обмін Медведчука на азовців. Це все внесок СБУ в Перемогу", - зазначив Малюк.

Він додав, що 80% всього, що робить Служба, залишається за ширмою грифа "таємно" і "цілком таємно". Але за час війни у особового складу СБУ вже понад 200 державних нагород – "За мужність", "Богдана Хмельницького", три "Героя України".

Також Малюк розповів, як зустрів початок війни - у перші дні вторгнення Росії разом з колегами з Нацгвардії та ГУР МОУ виїхав назустріч ворогу у Гостомельському напрямку:

"Займалися різними речами – фугасили дороги, підступи до Києва. Головною задачею було перерізати ворогу логістику на підступах до Києва, на Чорнобильському напрямку. Для цього ми швидко створили підрозділ у лавах СБУ, до нього було доєднано агентурні сили з числа небайдужих співгромадян. Знищили пункт тилового управління ворога, і ще багато чого було зроблено. Але, на жаль, там були і наші перші втрати"

Згодом він організовував виконання оперативно-бойових завдань на Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках.

"Також ми одразу налагодили ефективну взаємодію із ЗСУ, що зараз приносить потужні результати – ворог відчуває їх щодня, коли підраховує кількість знищеного особового складу і техніки. Разом зі Збройними силами України ми проводимо успішні та багатоходові операції. Принагідно дякую нашим побратимам за співпрацю", - підкреслив Малюк.

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