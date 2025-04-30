Рятувальники розбирають завали.

Внаслідок російської дронової атаки в різних частинах Харкова виникло 10 пожеж, зараз на місцях працюють усі відповідні служби.

Як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, нічний наліт російських безпілотних літальних апаратів призвів до масштабних займань та руйнувань. Зруйновані житлові будинки, гаражі та об’єкти інфраструктури, а також пошкоджено автомобілі. За попередніми даними, постраждали 38 людей:

"На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян".

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Нічна атака дронів

Як повідомляв УНІАН, ввечері російські окупаційні війська вкотре запустили по Україні дрони, завдавши масованого удару по Харкову та Дніпру.

У мережі повідомляли про серії вибухів у містах, невдовзі стало відомо про велику кількість руйнувань та десятки постраждалих у Харкові. За даними місцевої влади, серед постраждалих - 16-річний підліток, маленька дівчинка та вагітна жінка. Четверо людей потрапили до лікарні.

У Дніпрі повідомили про пʼять понівечених приватних будинків. Відомо про загибель однієї людини, ще одна оттримала поранення.

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