Харків та Дніпро масовано атакують 'шахеди', є постраждалі

Ввечері у вівторок, 29 квітня, Харків та Дніпро опинилися під масованим нальотом російських дронів-камікадзе. Вже відомо про постраждалих людей.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 22:50: Кількість постраждалих у Харкові збільшується, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Наразі відомо, що поранення отримали шестеро людей.

Відео дня

Тим часом моніторингові канали інформують про масовану атаку на Дніпро, у місті чують вибухи. Влада поки не повідомляла про наслідки.

Оновлено о 22:45: Терехов повідомив про влучання БПЛА у приватний будинок в Салтівському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено о 22:30: Атака на Харків триває, мер пише про велику кількість "шахедів" у небі. У Салтівському районі отримали поранення троє людей, також під ударом Київський район

О 22:08 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті, під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста. За попередніми даними, у Салтівському районі БПЛА впав поблизу медичного закладу.

Вас також можуть зацікавити новини: