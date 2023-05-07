Супротивники імітують турботу про місцеве населення, зазначили у Сил оборони півдня.

На окупованій частині Херсонської області російські загарбники евакуюють людей до місць своєї оборони, таким чином окупанти хочуть прикритися мирними людьми.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону. "Ми бачимо імітацію турботи про місцеве населення кожного разу, коли у рашистів трошки підгоряє", - зазначає вона.

За її словами, так ворог діяв і на правому березі Херсонщини, коли дуже активізувався щодо переміщення місцевого населення.

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"Ми спостерігаємо це і на лівому березі Херсонщини зараз, коли вони, виявляючи псевдотурботу, намагаються евакуювати людей глибше - туди, де облаштовують свої рубежі оборони", - зазначила Гуменюк. Вона додала, що таким чином окупанти намагаються прикритися місцевими мешканцями, розгортаючи свої підрозділи і техніку.

Ситуація в Херсонській області - сьогодні це треба знати

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ Херсонська область опинилася під тимчасовою окупацією. У ході контрнаступу Збройних сил України 11 листопада українські бійці звільнили Херсон, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра.

Зараз на окупованій лівобережній частині Херсонщини відбувається постійна фільтрація, обшуки, перевірки телефонів, транспортних засобів. Окупанти психологічно тиснуть на людей, щоб вони виїжджали на територію РФ.

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