Українські воїни знищили транспортний вертоліт російських загарбників на одному з гарячих напрямків.
Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, пілоти БпЛА Сил оборони відкоригували роботу HIMARS.
"Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України "приймав" особовий склад російського транспортного вертольота поблизу Лимана. Наші джерела стверджують, що вертоліт був функціонально знищений", - йдеться у повідомленні.
Війна в Україні: важливі новини
Українські захисники знищили російський бомбардувальник Су-24М. Ворожий літак під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області. Його "приземлили" в районі острова Зміїний.
Тим часом в окупованому Криму українські дрони вдарили по нафтовому терміналу. Це була спільна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони і Служби безпеки України.