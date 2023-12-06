Як зазначають у СтратКомі, вертоліт "функціонально знищено".

Українські воїни знищили транспортний вертоліт російських загарбників на одному з гарячих напрямків.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, пілоти БпЛА Сил оборони відкоригували роботу HIMARS.

"Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України "приймав" особовий склад російського транспортного вертольота поблизу Лимана. Наші джерела стверджують, що вертоліт був функціонально знищений", - йдеться у повідомленні.

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Українські захисники знищили російський бомбардувальник Су-24М. Ворожий літак під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області. Його "приземлили" в районі острова Зміїний.

Тим часом в окупованому Криму українські дрони вдарили по нафтовому терміналу. Це була спільна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони і Служби безпеки України.

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