Літак знищили над Чорним морем в районі острова Зміїний.

Українські військові сьогодні, 5 грудня, "приземлили" ворожий літак. Йдеться про російський бомбардувальнику Су-24М

"Давно не було в нашому активі збитих російських "сушок"! Виправляємо цю ситуацію! Схоже крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем! Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області", - йдеться у повідомленні командувача Повітряними силами ЗСУ Миколи Олещуку в Telegram-каналі.

Зазначається, що завдяки успішно проведеній операції Повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" слідом за "російським військовим кораблем".

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Втрати Росії в Україні станом на 5 грудня - останні новини

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що станом на 5 грудня 2023 року українські військові з початку повнмасштабного вторгнення російської окупаційної армії знищили 323 літаки і 324 вертольоти.

Крім того, ліквідовано 333 840 чоловік особового складу армії РФ.

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