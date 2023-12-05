Українські військові сьогодні, 5 грудня, "приземлили" ворожий літак. Йдеться про російський бомбардувальнику Су-24М
"Давно не було в нашому активі збитих російських "сушок"! Виправляємо цю ситуацію! Схоже крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем! Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області", - йдеться у повідомленні командувача Повітряними силами ЗСУ Миколи Олещуку в Telegram-каналі.
Зазначається, що завдяки успішно проведеній операції Повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" слідом за "російським військовим кораблем".
Втрати Росії в Україні станом на 5 грудня - останні новини
У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що станом на 5 грудня 2023 року українські військові з початку повнмасштабного вторгнення російської окупаційної армії знищили 323 літаки і 324 вертольоти.
Крім того, ліквідовано 333 840 чоловік особового складу армії РФ.