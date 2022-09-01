Крім того, тисячі громадян України піддалися фільтрації.

Російські сили насильно вивозять українців в Російську Федерацію або на окуповані території України.

Про це йдеться в доповіді організації Human Rights Watch.

У звіті говориться, що в Маріуполі мирним людям сказали, що вони можуть залишитися на окупованих територіях або виїхати в Росію, але про виїзд на підноконтрольну Україні територію їм слід забути.

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Також до Росії насильно вивезли деяких жителів Харківської області. 70-річному чоловікові з села Руська Лозова, наприклад, окупанти сказали, що українська армія вб'є його за те, що він жив в окупації.

Деякі люди заявили, що приїхали в Росію добровільно, щоб надалі виїхати в Європейський Союз.

"Закони війни забороняють російським або пов'язаним з Росією силам примушувати українських цивільних осіб індивідуально або масово евакуюватися в Росію. Насильницьке переміщення є військовим злочином і потенційним злочином проти людяності і включає в себе переміщення в обставинах, при яких особа погоджується переїхати тільки тому, що вона побоюється таких наслідків, як насильство, примус або затримання, якщо вона залишається, і окупуюча держава користується цим", - підкреслюють у звіті.

Крім того, тисячі громадян України піддалися фільтрації. У жителів Маріуполя збирали біометричні дані, в тому числі відбитки пальців, знімки обличчя, оглядали особисті речі і розпитували про їхні політичні погляди.

В організації підкреслюють, що процес фільтрації носить каральний і образливий характер, не має юридичної основи і порушує право на недоторканність приватного життя.

Раніше в МЗС України заявили, що в російські сім'ї незаконно передали понад 1000 дітей з Маріуполя.

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