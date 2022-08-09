Окупанти вирішили викрасти не тільки дітей-сиріт, а й тих маленьких українців, у яких є батьки.

У тимчасово окупованому Лисичанську рашисти придумали, як викрасти дітей. Країна-агресор хоче обманом вивезти їх під приводом "навчання в закритих школах".

Про це УНІАН повідомили місцеві жителі Лисичанська.

Так, до 1 вересня окупанти вирішили відкрити в знищеному ними Лисичанську всього одну школу. Рашисти зруйнували майже всі навчальні заклади міста, проте вціліла одна будівля, в якій вони відкрили "штаб гуманітарної допомоги". Саме там окупанти знімали більшість своїх пропагандистських відео, а восени там має відкритися нова школа.

Як розповіли місцеві жителі, окупанти оголосили, що відкриють школу вже 1 вересня. Однак діти там вчитися не будуть. Рашисти стверджують, що в місті нібито немає вчителів, а тому школярів вони вирішили вивезти на територію РФ. Окупанти заявили, що дітей розмістять у "закритій школі" десь на Кубані. Їх обіцяють повернути через два місяці. Батькам їхати разом з дітьми не дозволили.

Людям, які разом зі своїми дітьми залишилися на тимчасово окупованій території, не надають жодної альтернативи. Інших шкіл у місті відкривати ніхто не планує. За інформацією, рашисти зібралися вивозити всіх дітей, чиї батьки вже подали в так званий "штаб гуманітарної допомоги" заяви на навчання. Однак куди вони вивезуть маленьких українців і чи повернуть їх потім додому - велике питання.

Раніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти хочуть депортувати в РФ дітей-сиріт. За його словами, вже найближчими днями рашисти планують вивезти ще понад 100 дітей, позбавлених батьківського піклування.

"З відповідними намірами в захоплені міста приїхала "уповноважена з прав дитини при президенті РФ". Отже, вже днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть на Росію. Росіяни залишають окуповані міста без чоловіків, яких примусово мобілізують, тепер ще й вивозять дітей", - зазначив Гайдай.

Однак тепер стає зрозуміло, що рашисти вирішили викрасти не тільки дітей-сиріт, а й тих маленьких українців, у яких є батьки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти депортували в РФ вже 5100 українських дітей.

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