Вісім з них було знищено.

Протягом дня російські окупанти застосували дев'ять іранських ударних безпілотників "Shahed-136" з території Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що протягом поточної доби противник завдав чотири ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Відео дня

"Ворог вчергове завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА по цивільній інфраструктурі в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях", - повідомили у Генштабі.

Уночі окупанти також атакували Умань Черкаської області та Коблеве Миколаївської області п'ятьма безпілотними літальними апаратами іранського виробництва "Shahed-136". Усі вони були успішно збиті Силами оборони України, зазначили у Генштабі.

Також у зведенні повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Протягом дня противник задіяв дев'ять ударних БпЛА "Shahed-136" з території Білорусі. Вісім з них збито", - йдеться у повідомленні.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли: на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області; на Слобожанському - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє; на Куп'янському - зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам'янка та Кислівка.

На Лиманському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка; на Бахмутському - з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка; на Авдіївському - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

"На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 45 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення", - повідомили у Генштабі.

Російські удари по Україні

У середу, 19 жовтня, окупанти випустили нову порцію ракет і БПЛА по українських містах. Кілька російських ракет збили над Києвом, система ППО працювала й в області.

Також дві ракети були знищені у небі над Чернігівською областю.

У Вінницькій області росіяни влучили в об’єкт енергетики. Рятувальні служби працюють на місці.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, сьогодні українські військові знищили 4 із 6 випущених російськими окупантами крилатих ракет та 10 безпілотників.

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