Окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі.

Сьогодні українські військові знищили 4 із 6 випущених російськими окупантами крилатих ракет та 10 безпілотників.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"О 12:05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців – Ту-95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Зазначається, що одну ракету ліквідовано винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" на Київщині та Вінниччині.

Також ще дві ракети – ліквідовано протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині.

"Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15.30 десять баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних сил повітряного командування "Центр", - повідомили у Повітряних силах.

Ракетна атака Росії 19 жовтня

У середу, 19 жовтня, окупанти випустили нову порцію ракет і БПЛА по українських містах. Кілька російських ракет збили над Києвом, система ППО працювала й в області.

Також дві ракети були знищені у небі над Чернігівською областю.

У Вінницькій області росіяни влучили в об’єкт енергетики. Рятувальні служби працюють на місці.

Всього, станом на 15:00 у центрі України знищили 12 ворожих повітряних цілей. Повідомлялося про дві збиті ракети і 8 БПЛА.

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