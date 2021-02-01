Терорист викрадав та катував людей, серед його жертв - як українські військові, так і мирні мешканці.

Поліція Донецької області заочно оголосила про підозру уродженцю Бахмута, який входив до лав бойовиків «МДБ ДНР» та був конвоїром у сумнозвісній таємній в’язниці терористів «Ізоляція».

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Як повідомляється на сайті поліції Донеччини, фігурант викрадав та катував цивільних мешканців, а також здійснював їх трудову експлуатацію.

Слідчі встановили , що на початку 2016 року підозрюваний вступив до терористичної організації, а саме до сил спеціальних операцій. Його було призначено охоронцем так званої «бази МГБ» - таємної катівні, розташованої на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в Донецьку.

Протягом двох років тюремник «Ізоляції» незаконно позбавляв волі громадян, зокрема тих, які мали проукраїнську позицію. Він та інші бойовики тримали бранців у нелюдських умовах у камерах, годинами катували електричним струмом, застосовували до них фізичне насильство та принижували. У в’язницю потрапляли як цивільні мешканці, так і українські військовослужбовці.

Крім того, фігурант використовував бранців для примусових робіт. Серед потерпілих від дій зловмисника – як чоловіки, так і жінки, в тому числі літні люди.

Відносно бойовика відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 1 ст. 260 (участь у складі не передбаченого законами України воєнізованого формування), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням), ч. 2 ст. 149 (одержання та переховування людини з метою експлуатації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії з метою винесення підозрюваному заочного вироку.

Поліцейські продовжують документувати злочини катів «Ізоляції». Так, фотографії з в’язниці, що спливли в мережі минулого тижня, було долучено до матеріалів кримінального провадження.

Що таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - сумнозвісна секретна в'язниця бойовиків ОРДО, підпорядковується так званому "МДБ ДНР". Була сформована в червні 2014 року на базі захопленого бойовиками арт-фонду "Ізоляція", обладнаного на території старого заводу.

Про "Ізоляцію" відомо небагато. За інформацією ЗМІ, її в'язні можуть роками сидіти там без суду і слідства. Щодо затриманих практикуються тортури. При цьому значна частка затриманих - громадяни РФ і колишні бойовики "ДНР".

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Автор: Дмитро Захаров