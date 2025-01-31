Аналітики зазначили, що російська влада всіма шляхами намагається переконати американського президента прийняти сторону Кремля.

Кремль докладає зусиль, щоб змусити президента США Дональда Трампа погодитися на вимогами російського диктатора Путіна щодо України

У свіжому звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW), звернули увагу на опубліковане провідним росЗМІ інтерв'ю з науковим директором дискусійного клубу "Валдай" Федором Лук'яновим під назвою "Не розраховуйте на великі домовленості", в якому названо внутрішні і глобальні очікування щодо майбутніх переговорів між Путіним і Трампом.

Аналітики пояснили, що формально "Валдай" – це платформа , де рупори Кремля, російські та іноземні науковці та офіційні особи обговорюють міжнародні питання, але насправді Кремль постійно використовуєі її для впливату на Захід.

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Щодо особи Лук'янова, аналітики розповіли, що він є наближеною особою Путіна і вважається "авторитетним експертом" з питань зовнішньополітичних цілей РФ, хоча при цьому ніякої посади у владі він не обіймає.

В ISW зазначили, що "заяви Лук'янова в цьому інтерв'ю узгоджуються із заявами Путіна про майбутні позиції на переговорах" щодо закінчення війни в Україні.

В інституті зазначили, що під час інтерв'ю Лук'янов заявив, що "головним" для майбутніх мирних переговорів щодо України є "не території", а усунення "першопричин" війни, які Лук'янов визначив як експансію НАТО у Східну Європу.

Щодо українських територій російські війська зараз вважають, що "скільки візьмеш, стільки й отримаєш", вказуючи на те, що Кремль не поверне Україні окуповані землі під час майбутніх мирних переговорів.

"Інтерв'ю Лук'янова підтримує постійні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб змусити Трампа погодитися з вимогами Путіна, які дорівнюють повній капітуляції України і послабленню НАТО, а також особисті зусилля Путіна позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені", - констатували аналітики.

Переговори з РФ

30 січня колишній посол України у Великій Британії та ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що війна в Україні заважає адміністрації президента США Дональда Трампа зосередитися на інших питаннях, а РФ може захотіти внесення змін до Конституції України щодо територіальної цілісності.

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