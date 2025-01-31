Кремль докладає зусиль, щоб змусити президента США Дональда Трампа погодитися на вимогами російського диктатора Путіна щодо України
У свіжому звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW), звернули увагу на опубліковане провідним росЗМІ інтерв'ю з науковим директором дискусійного клубу "Валдай" Федором Лук'яновим під назвою "Не розраховуйте на великі домовленості", в якому названо внутрішні і глобальні очікування щодо майбутніх переговорів між Путіним і Трампом.
Аналітики пояснили, що формально "Валдай" – це платформа , де рупори Кремля, російські та іноземні науковці та офіційні особи обговорюють міжнародні питання, але насправді Кремль постійно використовуєі її для впливату на Захід.
Щодо особи Лук'янова, аналітики розповіли, що він є наближеною особою Путіна і вважається "авторитетним експертом" з питань зовнішньополітичних цілей РФ, хоча при цьому ніякої посади у владі він не обіймає.
В ISW зазначили, що "заяви Лук'янова в цьому інтерв'ю узгоджуються із заявами Путіна про майбутні позиції на переговорах" щодо закінчення війни в Україні.
В інституті зазначили, що під час інтерв'ю Лук'янов заявив, що "головним" для майбутніх мирних переговорів щодо України є "не території", а усунення "першопричин" війни, які Лук'янов визначив як експансію НАТО у Східну Європу.
Щодо українських територій російські війська зараз вважають, що "скільки візьмеш, стільки й отримаєш", вказуючи на те, що Кремль не поверне Україні окуповані землі під час майбутніх мирних переговорів.
"Інтерв'ю Лук'янова підтримує постійні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб змусити Трампа погодитися з вимогами Путіна, які дорівнюють повній капітуляції України і послабленню НАТО, а також особисті зусилля Путіна позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені", - констатували аналітики.
Переговори з РФ
30 січня колишній посол України у Великій Британії та ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що війна в Україні заважає адміністрації президента США Дональда Трампа зосередитися на інших питаннях, а РФ може захотіти внесення змін до Конституції України щодо територіальної цілісності.