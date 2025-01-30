Посол підкреслює, що територіальні поступки - це точно проти того, як Україна уявляє собі справедливий мир.

Війна в Україні заважає адміністрації президента США Дональда Трампа зосередитися на інших питаннях, а РФ може захотіти внесення змін до Конституції України щодо територіальної цілісності.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав колишній посол України у Великій Британії та ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Говорячи про те, в чому полягає план Трампа, він зауважив, що війна в Україні "не вкладається в їхню схему розбірок по всьому світу" і "заважає адміністрації Трампа зосередитися на питаннях Китаю, південно-азіатського регіону".

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"Узагалі залишити Європу, вирішити власні питання. І тому спочатку проганяється така теза: "Давайте за 24 години я все вирішу". Коли це не відбувається, починається заглиблення на перший рівень проблеми… Тобто робиться другий варіант. І дивляться, яка буде реакція від України і від Росії", - сказав Пристайко.

За його словами, зараз той етап, коли перші пропозиції Україні були зроблені і вона показує, що вони її не влаштовують.

Відповідаючи на запитання щодо поступок, які можуть очікуватися від України, ексміністр зауважив, що його турбує, що "в ході цих розмов постійно згадуються наші територіальні поступки".

"По-перше, це неприємно чути, бо це точно проти того, як Україна собі уявляє справедливий мир… Це точно йде проти світового міжнародного права", - зазначив він.

Крім того, Пристайко підкреслив, що не зрозуміло, яким чином це допоможе Україні "вийти з конфлікту".

"Якщо навіть уявити, що Росії потрібні ці землі... У них і так багато земель, які занепали, і вони не знають, що з ними робити. Ба більше, це тільки дає їм більше апетиту. Тому що вони і так зараз володіють цією землею. Легалізація цього "придбання" для них не коштує так багато, щоб аж взяти і припинити війну", - сказав посол.

Він додав, що очевидною для України є "можливість призупинити війну хоча б там, де зараз вона знаходиться, і відстояти те, що вважається Україною".

На запитання, як Вашингтон може очікувати, що Україна юридично чи технічно оформить щось подібне, - буквально відпише території Росії чи "заморозить" фронт і змириться з контролем Росією цих територій - Пристайко висловив думку, що "станом на сьогодні немає чіткого розуміння адміністрацією, який документ буде підписаний".

Водночас, зауважив він, "це уявляє Путін", який, на думку ексміністра, забажає внесення до Конституції України змін, яких вимагають росіяни.

"Відмова від областей, визнання багатьох речей. Це дійсно дуже неприємний механізм, до якого будуть підштовхувати. І я боюся, що американській адміністрації так прямо і буде заявлено Російською Федерацією: "Ми хочемо бачити зміни до територіальної цілісності в українській Конституції". Чи знайдуться у українського народу і українських керівників сили сказати "ні", - ми з вами побачимо дуже скоро", - сказав Пристайко.

Трамп і війна в Україні

Раніше президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Теодорас Русопулос заявив, що вірить у те, що Трамп може привести "до пошуку рішення або принаймні до пошуку спільного шляху для діалогу" щодо війни в Україні.

За словами Русопулоса, Трамп "як бізнесмен готовий робити все дуже швидко", і він уже "зіграв вирішальну роль на Близькому Сході і у звільненні частини заручників".

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