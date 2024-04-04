За словами Юрія Касьянова, є морські дрони, які можуть нести на собі багато кілограмів вибухівки, тому що інакше знищити Кримський міст неможливо.

Існують морські дрони, які можуть нести на собі багато кілограмів вибухівки, тому що інакше знищити Кримський міст неможливо. Про це в ефірі радіо NV сказав експерт із дронів Юрій Касьянов.

За його словами, для остаточного руйнування стратегічної транспортної артерії РФ має бути досить багато вибухівки, щоб підірвати опори.

"У нас є українські крилаті ракети Нептун, якими теж можна, по ідеї, завдати якоїсь шкоди цьому мосту. У нас є перероблені ракети ППО С-200, які у нас залишилися ще з радянських часів, які теж можна використовувати для цих цілей", - розповів Касьянов.

При цьому він закликав військових не проголошувати публічних заяв про намір зруйнувати Кримський міст.

"Знищимо — це добре, але треба це робити, і не треба про це заявляти. ... Тому що противник щось робить: ставить якісь огорожі, ППО підтягує до цього Кримського мосту, і в цих умовах працювати ще гірше", - зазначив експерт.

За його словами, на темі знищення Кримського мосту виникає "занадто багато піару".

"У нас особливо два відомства - ГУР і СБУ - постійно між собою змагаються за якісь медійні плюшки, ... часто працюють заради піару: хто далі долетить, хто влаштує більший бабах. Рутинна робота лягає на плечі інших відомств або інших людей", - резюмував Касьянов.

Атаки на Кримський міст - останні новини

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони Уараїни прокоментували інформацію про підготовку нової атаки на Кримський міст. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Кримський міст - це військовий об’єкт, який має бути знищено.

Як сказав розвідник, "ми можемо констатувати, що росіяни постійно рапортують на гору, передають в Кремль, що цього разу вже всі заходи безпеки точно вжиті, тому тут відлякати окупантів якоюсь новою інформацією навряд чи вдасться".

Раніше видання The Guardian з посиланням на високопосадовців ГУР повідомило, що Україна знищить Кримський міст у першій половині 2024 року.

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