Існують морські дрони, які можуть нести на собі багато кілограмів вибухівки, тому що інакше знищити Кримський міст неможливо. Про це в ефірі радіо NV сказав експерт із дронів Юрій Касьянов.
За його словами, для остаточного руйнування стратегічної транспортної артерії РФ має бути досить багато вибухівки, щоб підірвати опори.
"У нас є українські крилаті ракети Нептун, якими теж можна, по ідеї, завдати якоїсь шкоди цьому мосту. У нас є перероблені ракети ППО С-200, які у нас залишилися ще з радянських часів, які теж можна використовувати для цих цілей", - розповів Касьянов.
При цьому він закликав військових не проголошувати публічних заяв про намір зруйнувати Кримський міст.
"Знищимо — це добре, але треба це робити, і не треба про це заявляти. ... Тому що противник щось робить: ставить якісь огорожі, ППО підтягує до цього Кримського мосту, і в цих умовах працювати ще гірше", - зазначив експерт.
За його словами, на темі знищення Кримського мосту виникає "занадто багато піару".
"У нас особливо два відомства - ГУР і СБУ - постійно між собою змагаються за якісь медійні плюшки, ... часто працюють заради піару: хто далі долетить, хто влаштує більший бабах. Рутинна робота лягає на плечі інших відомств або інших людей", - резюмував Касьянов.
Атаки на Кримський міст - останні новини
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони Уараїни прокоментували інформацію про підготовку нової атаки на Кримський міст. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Кримський міст - це військовий об’єкт, який має бути знищено.
Як сказав розвідник, "ми можемо констатувати, що росіяни постійно рапортують на гору, передають в Кремль, що цього разу вже всі заходи безпеки точно вжиті, тому тут відлякати окупантів якоюсь новою інформацією навряд чи вдасться".
Раніше видання The Guardian з посиланням на високопосадовців ГУР повідомило, що Україна знищить Кримський міст у першій половині 2024 року.
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