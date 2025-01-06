За час операції на території Курської області українські військові взяли в полон 860 росіян.

Рівно 5 місяців тому, 6 серпня 2024 року, розпочалася операція Сил оборони України в Курській області РФ. За цей час загальні втрати ворога склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що Курська операція стала черговим етапом протистояння російській агресії та боротьби за Незалежність нашої держави.

"Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію росії. Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони"", – акцентували у Генштабі.

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Операція Сил оборони змусила ворога перекинути значні ресурси на Курщину, що послабило його позиції на інших ділянках фронту. Зокрема, росіяни перекинули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення.

До того ж, РФ знадобилася допомога КНДР, яка відправила Москві біля 12 тисяч своїх військових. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.

Ворожі втрати у техніці у Генштабі оцінили так:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, за час Курської операції українські військові взяли в полон 860 російських окупантів, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дало можливість визволити сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

Курська операція ЗСУ

6 серпня 2024 року українські військові несподівано почали операцію в Курській області РФ. Тоді під контроль Сил оборони перейшли сотні квадратних кілометрів ворожої території – зокрема, районний центр Суджа.

Відтоді Росія змогла повернути біля 50% території, писало The Economist. Задля цього РФ не жаліла ані техніки, ані людей. До того ж, ворог залучив контингент із Північної Кореї.

Та днями Сили оборони знову почали просуватися вглиб Курської області. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив наступ ЗСУ, додавши, що Росія "отримує те, чого заслуговує".

Радник радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що було пройдено досить великий відкритий простір без жодних наслідків. За його словами, "це стало можливим завдяки застосуванню нових засобів".

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