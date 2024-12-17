Військові зазначають, що змінювати елітні підрозділи на менш загартовані було помилкою.

Україна під натиском російських військ уже втратила майже половину захоплених територій у Курській області. Про це розповіли The Economist українські військові.

Як розповів виданню командир артилерії 82-ї повітряно-штурмової бригади майор Іван Бакрєв, росіяни мають "величезну" перевагу майже в усьому - у людях, артилерії, машинах - і переключаються з механізованих на піхотні атаки з потужним ефектом.

Невдачі почалися, коли Україна поміняла елітні підрозділи на менш загартовані наприкінці вересня; це було помилкою, вважає майор. "Усі підрозділи в Курську перейшли до оборони", - каже він.

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Водночас українці тримаються, хоча умови стають дедалі похмурішими.

"Дощ, сльота, сніг, холод, бруд, жуки, черв'яки, щури і плануючі бомби", - каже Руслан Мокрицький із 95-ї десантно-штурмової бригади. За його словами, росіяни можуть скинути до 40 таких бомб на одну позицію протягом кількох годин:

"У Курську смерть завжди поруч; вона практично тримає вас за руку".

Водночас Мокрицький зазначає, що Україна поки що знайшла способи реагувати на нові виклики - навіть на російські хімічні атаки.

"Якби над нами з'явилася Зірка Смерті, ми б знайшли вихід", - каже він.

При цьому солдати вважають, що контрнаступ на Курщині того вартий.

"Коли я ступив на Курщину, я зрозумів, що вони відчували, коли увійшли в Україну", - каже Мокрицький. "Нехай вони помруть і згниють на своїй землі, і чим їх більше, тим краще".

Курська область - новини

У розвідці розповіли, що протягом 14 і 15 грудня в Курській області підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 30 солдатів убитими та пораненими.

А за даними Forbes, корпус військових КНДР, які воюють проти України, міг втратити 4% своєї чисельності в одному бою на території Курської області.

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