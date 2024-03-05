"Сергій Котов" був достатньо новим і Росія на нього розраховувала, бо він оснащений досить сучасними системами зенітно-ракетного захисту.

Затонулий корабель "Сергій Котов" не підлягатиме ремонту, хоч це і досить нове судно. Про це сказала начальниця Об’єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ24".

Вона пожартувала, що ураженого корабля "Сергія Котова" також зараз цікавить, де взяти деталі, щоб залатати дірки, отримані від влучення.

"Хоча насправді, за попередніми оцінками спеціалістів, латати там даремно і напевно вже ніхто не буде. Хоча корабель достатньо новий. Він був включений до складу Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення. Ворог продовжував поповнювати свої ресурси", - зазначає Гуменюк.

Відео дня

Вона розповіла, що "Сергій Котов" був достатньо новим і Росія на нього розраховувала, бо він оснащений досить сучасними системами зенітно-ракетного захисту. За її словами, цей корабель мав виконувати функції охорони та оборони пунктів базування або якихось важливих об’єктів.

Потоплення корабля "Сергій Котов" - деталі

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів, що потоплений сьогодні, 5 березня, корабель "Сергій Котов" був одним з чотирьох суден такого типу Чорноморського флоту РФ.

Він охороняв нашу Керченську протоку, у наших територіальних водах. Плетенчук нагадав, що ця ділянка моря офіційно закрита для судоходства Україною, яка має право робити попередження з цього приводу.

Раніше було пошкоджено корабель "Павел Державін" біля Криму, де він нарвався на дві міни, які були встановлені ВМС України. Тобто, фактично, два з чотирьох цих кораблів цього проекту вже не в строю.

Він повідомив, що знищення таких суден впливає на виконання завдань ворога. За його словами, завдання цих кораблів різноманітні – починаючи від охорони пунктів базування, закінчуючи охороною водного регіону, протоки, контроль цивільного судноплавства. За його словами, коли такі кораблі виходять з ладу, а в даному випадку він взагалі затонув, то це має негативний результат для ворога. Плетенчук зазначив, що пошукова операція була проведена і "навіть когось встигли витягнути з води", але, звісно, це впливає на психологічний стан противника.

Вас також можуть зацікавити новини: