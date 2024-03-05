Знищення таких суден впливає на виконання завдань ворога.

Два з чотирьох суден такого типу як "Сергій Котов" Чорноморського флоту РФ, який був вночі потоплений, сьогодні вже не в бойовому строю. Про це сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

"Цей корабель конкретно охороняв нашу Керченську протоку, у наших територіальних водах. І, до речі, ця ділянка моря офіційно закрита для судоходства Україною, яка має право робити прибережні попередження з цього приводу. Тобто, ми попереджали ще минулого року, що тут ходити не треба", – наголосив Плетенчук.

При цьому розповів, що корабель "Сергій Котов" вже отримував пошкодження. За його словами, у складі Чорноморського флоту є чотири судна такого типу, два з яих вже виведені з ладу.

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"Один із них "Павел Державін", який отримав два пошкодження від ВМС нещодавно, біля Криму. Він так само нарвався на дві міни, які ми там встановили. І навіть ще невідомо до кінця, в якому він стані, але не в боєготовому це точно. Тобто, фактично, два з чотирьох цих кораблів цього проекту вже не в строю", – сказав Плетенчук.

Він повідомив, що знищення таких суден впливає на виконання завдань ворога, зокрема, зараз в Чорному морі немає жодного патрульного корабля, а в Азовському тільки один. За його словами, завдання цих кораблів різноманітні – починаючи від охорони пунктів базування, закінчуючи охороною водного регіону, протоки, контроль цивільного судноплавства. За його словами, коли такі кораблі виходять з ладу, а в даному випадку він взагалі затонув, то це має негативний результат для ворога. Плетенчук зазначив, що пошукова операція була проведена і "навіть когось встигли витягнути з води", але, звісно, це впливає на психологічний стан противника.

"Звісно, це впливає це на морально-психологічний стан особового складу, який чудово розуміє, що вихід в море – це реальна небезпека там і залишитися. Тому, звісно, впливає на бажання взагалі служити на так званому Чорноморському флоті. Ну, а для нас це ще один крок на шляху до звільнення акваторії Чорного й Азовського морів від присутності російського флоту. Бо, як ми вже неодноразово наголошували, наша кінцева мета – відсутність присутності цих кораблів в Азово-Чорноморському регіоні", – наголосив Плетенчук.

Потоплення корабля "Сергій Котов" - деталі

Патрульний корвет не пережив ранок 5 березня. Головне управління розвідки України показало унікальні кадри спецоперації щодо знищення російського корабля "Сергій Котов".

Бійці ГУР у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ знищили "Котова" морськими дронами.вартість цього корабля понад 60 млн доларів.

Сьогодні речник ГУР Сергій Юсов офіційно підтвердив, що патрульний корабель РФ "Сергій Котов" знищено. Він уточнив, що раніше Росія використовувала цю одиницю Чорноморського флоту для атак по острову Зміїний.

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