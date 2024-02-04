Для прикриття там заодно випікали хліб для російських загарбників.

У пекарні тимчасово окупованого Лисичанська, про удар по якій 3 лютого повідомили окупанти, випікали хліб для російських військ, а також проводили наради.

Про це повідмив представник Лисичанської міської військової адміністрації та переселенці з Лисичанська у коментарі Суспільному Донбас. Зокрема, переміщені особи розповіли, що за одним із відео, опублікованих в інтернеті, упізнали заклад – ресторан під назвою Adriatic, розташований на околиці, що в бік Лисичанського нафтопереробного заводу.

У Лисичанській міській військовій адміністрації повідомили, що пекарня у цьому місці відкрилася після окупації міста. "Заклад... окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту… Прильот був в той час, як окупанти зібрались там. Той список ліквідованих, що гуляє по мережі, склали колаборанти", - деталізував ситуацію представник міськадміністрації.

Відео дня

Він додав, що за інформацію від місцевих жителів, у списку є прізвище власника закладу — місцевого бізнесмена, який мав у Лисичанську також магазини. Крім того, місцеві впізнали прізвище чоловіка, який працював у "податковій", створеній окупантами.

"Бавовна" у Лисичанську

3 лютого ватажок терористичного угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про обстріл пекарні у Лисичанську, звинувачуючи в ньому ЗСУ. Він заявив про 28 загиблих. За даними "МНС", вдалося врятувати 10 людей, четверо перебувають у вкрай тяжкому стані. Розбір завалів продовжується. Водночас в МЗС РФ назвали атаку "актом тероризму" і повідомили, що проінформують про неї міжнародні організації.

При цьому видання Reuters писало, що приліт прийшовся по ресторану Adriatic на вулиці Московській, де нібито обідали російські військові.

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