У самопроголошеній "ЛНР" стверджують, що напередодні українські військові вдарили з HIMARS по цивільному об'єкту — пекарні.

Кількість загиблих унаслідок удару по тимчасово окупованому Лисичанську збільшилася до 28 осіб. Про це повідомили в самопроголошеному уряді так званої "Луганської народної республіки". Там уточнили, що загинули 18 чоловіків, дев'ять жінок і одна дитина. За даними МНС, вдалося врятувати 10 людей, четверо перебувають у вкрай тяжкому стані. Розбір завалів продовжується.

Глава "ЛНР" Леонід Пасічник стверджує, що напередодні Збройні сили України навмисно вдарили з HIMARS по цивільному об'єкту — пекарні.

Між тим видання Reuters дійшло висновку, що приліт прийшовся по ресторану "Adriatic" на вулиці Московській. При цьому місцеві жителі повідомляють у пабліках, що в цьому закладі нібито обідали російські військові.

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Водночас в Міністерстві закордонних справ країни-агресора назвали атаку "актом тероризму" і повідомили, що РФ проінформує про неї міжнародні організації. 4 лютого в Лисичанську оголошено днем жалоби.

Обстріли на тимчасово окупованих територіях - останні новини

21 січня в Донецьку потрапив під обстріл ринок у мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі міста. Окупаційна "влада" заявила, що загинули понад 20 людей і традиційно звинуватила в ударі Україну. Володимир Путін знову заговорив про необхідність демілітаризації України і "відсування" ЗСУ "від життєво важливих населених пунктів РФ".

Згодом полковник запасу Роман Світан відреагував на нову заяву Путіна. За його словами, це пов'язано з майбутніми виборами і має безпосереднє відношення до російських обстрілів окупованого Донецька.

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