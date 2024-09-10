Атака почалася близько 2 ночі і тривала до ранку.

Сьогодні Москву масовано атакували безпілотники, повідомляється, що припинили роботу три аеропорти - "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково" і "Жуковський".

Перший дрон збили в міському окрузі Люберці о 2:20. Потім безпілотники збили в підмосковному Жуковському - зі слів місцевих, спочатку вони чули щонайменше шість вибухів.

Губернатор Московської області Воробйов о 05:23 повідомив, що російська ППО збила 14 БПЛА в міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна.

Згодом росЗМІ повідомили, що постраждали багатоповерхівки в Раменському - загорілися квартири в районі 11-12-го поверхів. Спочатку повідомляли про загибель 9-річної дитини, але згодом ця інформація не підтвердилася.

Унаслідок атаки в одній із багатоповерхівок пошкоджено щонайменше 20 квартир. Повідомляють про трьох постраждалих унаслідок атаки по багатоповерхівках, у всіх осколкові поранення.

Також повідомляють про падіння БПЛА в районі аеропорту Жуковський. Крім того, БПЛА впав поруч із приватним житловим будинком у селі Прудки Раменського району Московської області. Зі слів очевидців, він впав у ліс за будівлею. Ніхто не постраждав.

Як пише Mash, для атаки по Підмосков'ю використовувалися дрони літакового типу "Лютий".

Атаки БПЛА по РФ - останні новини

У ніч на 1 вересня в РФ залетіли півтори сотні дронів: було атаковано дві ДРЕС і НПЗ у Московській області. Повідомляли про пожежі "5-го номера складності".

Мер столиці РФ Сергій Собянін зазначив, що метою став Московський нафтопереробний завод, біля якого збили один із БПЛА.

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