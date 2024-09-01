Повідомляється про пожежі "5-го номера складності".

У Росії заявляють про безпілотники, які атакують об'єкти у Московській та Тверській області.

О 7:30 мер Москви Сергій Собянін писав, що росіяни продовжують відбивати атаку. Ціллю став Московський нафтопереробний завод, біля якого збили один з БПЛА.

За словами російського посадовця, пошкоджень та постраждалих немає, як і загрози роботі НПЗ. Як пише Astra, місцеві мешканці помітили "факел" який палає на НПЗ. Цей "стовп вогню" зазвичай видно під час планових робіт зі спалювання палива на НПЗ, однак після атаки дронів він нібито горить сильніше.

Крім того, під ударом опинилась ДРЕС у Московській областях, а також ДРЕС і газорозподільча мережа, що розташована за кілька кілометрів від неї, у Конаково Тверської області.

Після атаки БпЛА пожежа виникла біля місцевої ГРЕС і біля газорозподільної мережі (ГРМ) "Конаково", яка є технологічною частиною магістрального газопроводу "КГМО-Конаково".

ТАСС пише, що пожежники виїхали на московський НПЗ у Капотні після інформації про пожежу. Це "виїзд за 5-м номером складності". Згодом їй присвоїли найвищий рівень.

У Міноборони РФ стверджують, що цієї ночі збили 158 українських дронів літакового типу у Курській, Брянській, Воронезькій, Бєлгородській, Московській, Калузькій, Липецькій, Тульській, Тамбовській, Смоленській, Орловській, Тверській та Іванівській областях.

Удари дронів по РФ

Зараз українські заводи щомісяця виробляють сотні ударних дронів незначної вартості, порівнюючи з аналогами із Заходу. Одна компанія повідомила BBC, що вже створила непропорційний вплив на військову економіку Росії за відносно невеликі витрати.

Безпілотники виготовлені з дерева та збираються на колишніх меблевих фабриках в Україні. Серра-Мартінс, колишній королівський інженер австралійської армії, описує свої дрони як "по суті літаючі меблі – ми збираємо їх, як Ikea". Щоб побудувати фюзеляж, потрібно приблизно годину, ще стільки ж часу потрібно, щоб укласти в нього "мізки" – електроніку, двигун і вибухівку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очолює технологічний прогрес у галузі безпілотників. При цьому Forbes таков писав, що Україна потіснила РФ з пʼєдесталу світового лідера в галузі безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: