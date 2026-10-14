Масована атака РФ: Ігнат відповів, чи попередили партнери про запуск балістики

Росія завдавала ударів по енергетичних об’єктах України.

Іноземні партнери спочатку не повідомили Україну про те, що Росія запустила балістичні ракети, однак про 3 наступні хвилі атак, що відбувалися сьогодні вночі, вже проінформували. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Багато хто цікавиться, чи були повідомлення від партнерів (про балістичну загрозу - ред.). Перше повідомлення ми дали близько 22:40 про те, що не було повідомлень від партнерів про балістику. Але вже в наступні три хвилі атак повідомлення від партнерів про застосування балістики звучали", - підкреслив Ігнат.

За його словами, відмінність атаки була у великій кількості ракет, що пересуваються по балістичній траєкторії. Військовий зазначив, що сталося чотири влучання, однак не всі балістичні ракети дісталися цілей, бо, коли застосовують міх засобів ураження, є певні деталі щодо ефективності.

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"Міксує противник багато ракет. С400 застосовує, також "Циркони"... Звісно, що ці ракети є якісь дорожчими, якісь дешевшими. Тому противник, щоб завдати такого масованого удару з різних напрямків, використовує різні типи", - сказав Ігнат.

Він додав, що удари завдавалися по енергетичних об’єктах України.

Масована атака РФ - інші новини

Як писав УНІАН, радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що у ніч на 14 жовтня компанія SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні. За його словами, наразі обмеження стосуються "військового пакету" – послуг StarShield, які було обмежено до швидкості не більше 100 миль (приблизно 161 км) на годину. Це призвело до зриву низки місій.

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