За попередньою інформацією, внаслідок атаки Дніпра одна особа загинула.

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про вибухи в стороні аеродрому.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вибухи в стороні аеродрому. Всім в укриття!", - повідомив Поліщук.

Він закликав не публікувати жодних фото, адрес чи координатів.

Як уточнює ДСНС у Дніпропетровській області, ворог завдав три авіаудари по Дніпру, попередньо одна особа загинула.

"11 березня близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталися три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку та влучання у двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням", - мовиться у дописі.

Зазначається, що за попередньою інформацією, одна особа загинула.

Російсько-українська війна

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Зокрема, упродовж дня 10 березня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

У зв'язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу - продовжують формувати резерв на території РФ.

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