Було замовлено загороджувальні піраміди на суму в понад 32 мільйони гривень, каже вона.

Влада міста Мирноград, до якого наближаються російські окупанти, замовила загороджувальні піраміди з доставкою до кінця року.

Про це повідомила позафракційна народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. "Зараз бої вже за 5 кілометрів від Мирнограду! Не краща ситуація в Покровську, вже менше 10 кілометрів", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Безуглої, у Мирнограді залишається близько 30 тисяч людей, але у цьому місті жодних фортифікаційних споруд. Депутатка звинувачує військові штаби разом з адміністраціями і Міноборони за таку підготовку міста до оборони.

Відео дня

"Як місцева влада Мирнограду готується до оборони міста: замовили загороджувальні піраміди на понад 32 мільйони гривень з доставкою до 31 грудня 2024 року!" - відзначила Безугла, закликавши жителів Покровська, Мирнограда, Новоекономічного та Новогродівки якомога швидше евакуюватися.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, Покровський напрямок є найважчим. У бригаді "Червона калина" кажуть, що наступ окупантів вдається стримати, але непросто.

Згідно з останніми даними Генерального штабу ЗСУ, лише за добу на цьому напрямку українські сили відбивали 41 штурм військ РФ в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче.

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