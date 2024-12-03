Щоб зберегти танки, ворог наварює на них металеві сітки і навіть заливає бетоном.

Військові 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського розповіли про роботу протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) "Стугна" та показали, як за його допомогою знищують техніку загарбників.

На відео, яке оприлюднила бригада, можна побачити, як розрахунок ПТРК "Стугна" транспортує ракети для установки, як "Стугна" та переносний протитанковий ракетний комплекс "Джавелін" разом вразили дві одиниці техніки ворога. Про особливості комплексу та свій досвід розповіли самі бійці.

Морпіх, на ім'я Сергій каже, що "Стугна" ефективна тим, що нею можна працювати дистанційно – на відстані від самої установки приблизно за півсотні метрів. Водночас бійці, які нею управляють, перебувають у захищеному приміщенні – обладнаному бліндажу. Саме це відрізняє "Стугну" від певних радянських установок, таких як "Корнет" та "Метис", особливості яких передбачають перебування бійців поруч з ними.

"По-друге, у "Стугни" 150-й калібр, який дуже добре пробиває танки, дзоти, легку броньовану техніку", - розповів Сергій.

Він каже, що служив, в тому числі на Донбасі, а зараз – на іншому напрямку, має вдалі влучання по танках та БМП ворога. За словами морпіха, ворожі цілі змінилися – стали більш захищеними. Зокрема, окупанти наварюють на техніку металеві сітки та заливають бетоном "передок" тих же танків.

"Це ускладнює "пробиваємісь", але уразити можна…", - констатує військовий.

За словами морпіха Дмитра, бійці спочатку виїжджають на "пошуки" вигідної позиції, облаштовують укриття, встановлюють "Стугну" та починають спостереження.

"Найскладніше – зробити добрий бліндаж. Тому що відразу після пострілів ворог завдає зворотних ударів. Треба швидше закопатися – чим швидше, тим безпечніше", - каже Дмитро.

Третій піхотинець Олександр розповів, що для роботи зі "Стугною" потрібна певна фізична підготовка, бо ракети та сама установка важкі. Перший вдалий постріл Олександра був по ворожому танку "Тигр". "Емоції були через край, хотілося все більше нищити окупантів", - поділився спогадами морпіх.

Війна в Україні: новини

На Курщині бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського відбили штурм елітного підрозділу ВДВ РФ, знищено 16 окупантів. Миколаївські морпіхи оприлюднили відео, на якому можна побачити частину бою. Зокрема, як вони знищують штурмову групу ворога, як мінусують квадроцикли зі штурмовиками та відпрацювали по скупченню піхоти, яка була, в тому числі в укриттях.

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