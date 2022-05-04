Загалом поліцією вже знайдено та спрямовано до судово-медичних установ для встановлення причин смерті 1235 тіл.

На Київщині в селах, які були під російською окупацією, знайшли ще 20 тіл загиблих мирних українців.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Тільки за вчора знайдено ще додатково 20 тіл загиблих людей. Це здебільшого Бородянка, це села, які знаходяться неподалік, а також із сіл Вишгородського району", - сказав він.

За його словами, загалом поліцією вже знайдено і спрямовано до судово-медичних установ для встановлення причин смерті 1235 тіл громадян України.

"Я хочу сказати, що більшість з них - це люди, які загинули від пострілу вогнепальної стрілецької зброї. Тому можемо сказати про масштабні злочини армії Російської Федерації на території Київської області", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Нєбитов поінформував, що у звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях. Працює близько 300 слідчо-оперативних груп.

Станом на 2 травня на Київщині 280 тіл убитих окупантами людей залишалися неупізнаними, ще 300 вважалися зниклими безвісти.

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