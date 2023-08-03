Воїни закріпилися на зайнятому рубежі.

Воїни одного з підрозділів бригади оперативного призначення Нацгвардії просунулися на близько 650 метрів в глиб оборони противника, на півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, на цьому напрямку гвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних угруповань Сил оборони.

На Мар'їнському та Бердянському напрямках визначені сили та засоби Нацгвардії утримують рубежі оборони, не даючи противнику досягти позитивного результату.

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Водночас на Куп'янському напрямку сили та засоби Нацгвардії надійно утримують займані рубежі, а підрозділи спеціального призначення продовжують ведення аеророзвідки.

У прикордонних районах Сумської області нацгвардійці здійснюють заходи з метою завчасного викриття намірів ворожих ДРГ та недопущення їх діяльності на нашій території, а на Херсонському напрямку - продовжують виконувати заходи з гуманітарного розмінування, стабілізаційні дії та виконують інші завдання для підтримки дій Сил оборони.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Протягом минулої доби на фронті відбулось 44 бойових зіткнення. На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області.

В той же час окупанти на Запорізькому напрямку зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та П’ятихаток Запорізької області.

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