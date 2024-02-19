Одне із завдань цих загонів - до 10 березня 2024 року прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територія

Держава-агресор Росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих "виборів Путіна" на окупованих територіях. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що для створення фейкової картинки "підтримки" російського диктатора окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій".

В ГУР пояснили, що одне із завдань цих загонів - до 10 березня 2024 року прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територіях, а також надати прогноз "підтримки" Путіна.

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"Також у Кремлі затвердили новий "порядок" проведення "голосування" на ТОТ України. Свіжа московська методичка передбачає, що взяти участь у незаконних "виборах" на поневолених територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу. Таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій", - наголосили в українській розвідці.

Крім того, в ГУР зазначили, що за завданням із Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" Путіна на ТОТ України, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", яка, зокрема, дозволяє "проголосувати" онлайн і "без реєстрації" на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

"Вибори Путіна": подробиці

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про плани Росії на найближчі місяці у зв’язку з виборами президента країни у березні. Він зазначив, що мобілізаційні заходи в Росії тривають. "І після виборів Путіна цілком імовірно, що актуалізується питання і публічної, а не лише прихованої мобілізаційної кампанії", - сказав Юсов.

"Голосування" на псевдовиборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей вороги планують розпочати достроково – приблизно за тиждень до 17 березня.

Крім того, на Запоріжжі в рамках "дострокового голосування" члени дільничних виборчих комісій приходитимуть до громадян додому. Відомо, що обхід громадян відбудеться на початку березня.

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