У Пентагоні повідомили, що навчання продовжені ще на кілька тижнів.

Дві сотні українських танкістів продовжать вдосконалювати навички управління та ремонту танків Abrams, після закінчення у серпні основного курсу комбінованих навчань.

Про це Голосу Америки розповів речник командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл. Він уточнив, що навчання були продовжені за запитом України.

"Військові вдосконалюватимуть навички керування та ремонту до того часу, коли 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати ЗСУ, буде готовий. Ці тренування займуть декілька тижнів", - повідмив деталі О'Доннелл.

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Навчання проходять на американській базі в Німеччині.

Танки Abrams для України

США нададуть Україні 31 одинцю Abrams. А в новому пакеті допомоги Пентагон оголосив, що надасть ЗСУ снаряди зі збідненим ураном для них.

1 вересня видання Politico написало, що перші американські танки Abrams прибудуть в Україну в середині вересня. Тоді представник Пентагону розповів виданню, що десяток танків наразі перебуває на фінальній реконструкції у Німеччині. Після цього 70-тонні Abrams поїдуть в Україну.

Згідно з оцінками експертів, ці танки дозволять ЗСУ подолати російські укріплення і допоможуть контрнаступу. Американські Abrams стануть третіми західними танками, які отримає Україна від партнерів. Нагадаємо, раніше до ЗСУ надійшл німецькі Leopard та британські Chellenger.

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