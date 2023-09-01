Очікується, що ці танки допоможуть Україні прорвати запеклу оборону росіян.

Перші американські танки Abrams прибудуть в Україну в середині вересня.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на обізнані джерела, перші 10 танків з числа 31 обіцяного Україна отримає в середині вересня. Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть київським військам перевагу, необхідну для прориву запеклої оборони Росії у виснажливому контрнаступі.

Представник Пентагону розповів виданню, що десяток танків для України наразі перебуває на фінальній реконструкції у Німеччині. Після цього 70-тонні Abrams поїдуть в Україну.

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"США зобов'язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", – сказав речник Пентагону полковник Мартін О'Доннел, відмовившись назвати конкретні терміни.

У США сподіваються, що Abrams допоможуть надати Україні перевагу в боротьбі за повернення території. Група українських військових завершила програму підготовки на американських танках. Близько 200 українців тренувалися на навчальних танках на полігонах армії США в Німеччині.

Abrams для України: що відомо

На початку року президент США Байден оголосив, що Україна отримає 31 бойовий танк Abrams і ремонтно-евакуаційні автомобілі до них.

У квітні глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що хоче навчити українських військовослужбовців маневрам на танках Abrams. В кінці травня в ЗМІ повідомили, що навчання в Німеччині вже почалися.

На початку липня стало відомо, що США офіційно схвалили відправку першої партії танків Abrams в Україну. Разом з ними прибуде "усе, що до них додається".

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