Сили оборони достатньо наполегливо та потужно б'ють ворога.

Російські окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові Вовчанська Харківської області, щоб розпочати вуличні бої. Сили оборони не дають їм це зробити. Про це заявив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес", 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі КИЇВ24.

За його словами, у напрямку Стрілеча - Глибоке Силам оборони вдалося майже повністю стабілізувати ситуацію.

"Більше того, Силами оборони проводяться роботи щодо покращення свого положення, тобто вибиття противника з займаних ним позицій. В рамках одної з таких операцій розвідувального батальйону 92-ї штурмової бригади спільно з ССО та батальйоном "Ахіллес" вдалося вибити противника з декількох позицій, знищити противника, який засів, і також декілька представників, взятих в полон будуть в подальшому обміняні на наших хлопців, які зараз перебувають в полоні в РФ", - зазначив Федоренко.

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Він розповів, що окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові Вовчанська.

"Що стосується Вовчанська, противнику дуже важливо затягнутися в житлову забудову для переходу до вуличних боїв. Але на поточний момент Сили оборони достатньо наполегливо та потужно б'ють ворога. Тому ворогу не вдалося реалізувати поставлені ним цілі", - заявив він.

Війна в Україні - ситуація біля Вовчанська

Російські загарбники зосередились на захопленні Вовчанська, оскільки це дозволить їм отримати тактичну перевагу для наступу Харківській області.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що захоплення цього міста є частиною першої фази спроби наступу РФ на півночі Харківщини. Ворожа армія завдала ударів по мостах через річку Сіверський Донець, щоб швидко ізолювати поле бою на схід від водного об'єкта, щоб підвищити свої шанси на руйнування наземних ліній зв'язку ЗСУ і швидке захоплення Вовчанська.

За словами аналітиків, росіяни завдають більшу кількість ударів саме по цьому місту, ніж в інших місцях уздовж кордону. Крім того, ймовірно, вони перекинули туди більше живої сили, ніж на Липському напрямку.

На думку експертів, Вовчанськ обрали як ключову тактичну ціль, бо це найбільший населений пункт безпосередньо поряд з російським кордоном. Його окупація забезпечила б ворожим силам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази наступальної операції.

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