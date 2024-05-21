Сьогодні супротивники вже майже 40 разів намагалися прорвати лінію оборони України, зазначили у Генштабі.

Повномасштабна війна в Україні триває, й Сили оборони продовжують стримувати ворога.

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом минулої доби українські захисники відбили 112 атак ворога. Крім того, минулої доби Повітряні сили ЗСУ, ракетні війська та артилерія вразили 20 районів зосередження ворожого особового складу, район зосередження військової техніки, пункт управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та засіб ППО противника.

"Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей, посилюють позиції вздовж державного кордону України з Російською Федерацією. У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать загарбника, подекуди контратакують", - йдеться у зведенні.

Відео дня

Станом на 10:30 21 травня окупанти вже 37 разів намагалися прорвати лінію оборони України. Крім того, вони завдали 514 обстрілів наших позицій, з них 21 - з РСЗВ. Також, окупанти один раз скинули КАБ.

На Харківському напрямку українські оборонці відбивають атаку ворога неподалік села Липці. Ситуація на контролі, втрат позицій не допущено. Чотири атаки з початку доби окупант провів на Куп'янському напрямку. Крім того, російські війська продовжують тиснути на Сіверському напрямку - втрат позицій не допущено.

Ще п'ять разів окупанти атакували на Краматорському напрямку, три з них відбито. В напрямку Кліщіївки та Андріївки тривають бойові дії.

Найбільше атак з ранку окупанти провели на Покровському напрямку. Там відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог продовжує наступати в напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєверне та Нетайлове. На одній із ділянок вживаються заходи для стабілізації ситуації.

Також супротивники продовжують тиснути на Курахівському напрямку - бойові дії тривають в районі Красногорівки та Побєди. Ще чотири атаки окупантів відбито на Времівському напрямку, в районі населеного пункту Старомайорське.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

Генштаб ЗСУ оновив дані втрат ворога - протягом минулої доби було ліквідовано 1 380 окупантів. Загальні втрати ворога на 21 травня 2024 року у війні проти України перетнули позначну в 495 тисяч.

На думку американського журналу Foreign Affairs, Україна досі має шанси перемогти Росію. Однак, для цього потрібно, щоб Захід чітко заявив про кінцеву мету - перемогу України, та надав Києву всю необхідну військову допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: