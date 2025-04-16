В РФ з'явився новий чип 'Комета' для КАБів: експерт підтвердив, але вказав на нюанс

Поки що нема підтверджених випадків оснащення цим чипом КАБів, які росіяни запустили по Україні.

Z-блогер Fighterbomber, близький до Військово-повітряних сил РФ, заявив про появу нової версії навігаційного чипа "Комета". Відтак, ворожі авіабомби з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК) нібито можуть вражати цілі з більш високою точністю.

Третя "Комета" на фронті

За його словами, Україна вже вивчила старі версії Глонасс-чіпа "Комета". Ба більше, ЗСУ почали використовувати засоби для глушіння плануючих бомб зі старими чипами. Бомби падали у полі, не долітаючи до цілей.

Втім, тепер російські плануючі бомби нібито оснащено третьою версією "Комети". Fighterbomber запевняє, що нові "Комети" вже нібито пішли в бій.

"Поки що відгуки дуже хороші. З усіх напрямків, де вони летять другий день, відгуки приблизно такі як на відео. І це чудово", - заявив блогер, опублікувавши ролик з вибухом, ймовірно, плануючої бомби з новою "Кометою".

Водночас він визнав, що нова "Комета" житиме не довго, а лише доти, поки ЗСУ не вивчать її і не знайдуть засобів протидії. Втім, блогер оптимістично заявляє, що таких чипів можна виготовляти сотнями на день та "перемелювати кордон України радикально". Він додав:

"Діяти треба швидко, масово та розумно. Це в комплексі, звичайно, дуже складно, але треба спробувати".

Що кажуть в Україні

Фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі УНІАН підтвердив, що росіяни мають нову версію навігаційного чипа "Комета". На сьогодні ця інформація радше неофіційна.

"Росія справді має 12-елементну антену "Комета". Тобто ця антена посилена і більше захищає сигнал супутникової навігації від нашого РЕБа. Це справді так", - сказав він.

Експерт додав, що ця 12-елементна антена трапляється на "Шахедах", але не на всіх, а лише на тих, що були зроблені в Іжевську та мають максимальну російську комплектацію. "Флеш" додав:

"Росіяни заявляють про те, що незабаром цю "Комету" буде встановлено на всіх КАБах. Але поки що, на даний момент часу, я не маю підтвердження від усіх структур, що такі КАБи були знайдені. Тобто я припускаю, що вони це зроблять, але поки що такого підтвердження немає".

Збиття російських КАБів

Нагадаємо, у лютому Збройні сили України підтвердили збиття російського КАБу над Запоріжжям. "За попередніми даними, йдеться про експериментальне озброєння", - заявив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За словами військового аналітика Анатолія Храпчинського, українські фахівці дійсно знайшли спосіб збивати російські керовані авіабомби. Цьому передував тривалий період пошуків варіантів, адже застосування проти бомб традиційних засобів протиповітряної оборони визнали неефективним.

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