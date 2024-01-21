За його словами, не можна назвати контрнаступальні дії цілком вдалими, але це не повний провал.

Український контрнаступ у 2023 році не можна називати "катастрофою".

Про це він заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times, відповідаючи на питання про те, що контрнаступ України у 2023 році не досягнув цілей.

"Сказати, що все добре - це неправда. Сказати, що це катастрофа - теж неправда. Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили до Криму", - каже Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що Україне вже довела, що вся легенда про могутність Росії - це "мильна бульбашка". За його прогнозом, Україна зможе стримувтаи Путіна й надалі.

Війна в Україні - ЗСУ змінюють тактику

Як писав УНІАН, Білий дім хоче, щоб Україна змінила стратегію боротьби – перейшла від нападу до оборони. Як пишуть західні ЗМІ, Зеленський розуміє, що в цьому є сенс, хоча йому не подобається чути це або обговорювати публічно.

Багато експертів поділяють думку, що Україні треба протриматися 2024 рік, адже час загалом грає на її користь. Вони зазначають, що Захід постійно нарощує виробництво зброї, тож зрештою Україна матиме потужнішу підтримку в майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: