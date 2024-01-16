На думку журналіста, така трагічна ситуація склалась через майже два роки після початку повномасштабної війни.

В ході зустрічі з Володимиром Зеленським в кулуарах форуму в Давосі радник з національної безпеки США Джейк Салліван передасть йому послання від президента Джо Байдена, пише Bloomberg.

Оглядач Андреас Клут стверджує, що Білий дім хоче, щоб Україна змінила стратегію боротьби - від нападу до оборони.

"Зеленський розуміє, що в цьому є сенс, хоча йому не сподобається чути це або обговорювати публічно. Тому він повинен сказати Саллівану, щоб той відповів Байдену і нагадав Конгресу - Україна може тримати оборону тільки в разі, якщо США і їх союзники забезпечать її всім необхідним", - сказано в матеріалі.

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На думку журналіста, така трагічна ситуація через майже два роки після початку повномасштабної війни.

"Тому Зеленський повинен сказати Саллівану те, що вони обидва вже знають - добре, ми перестанемо ганяти західні танки Abrams, Leopard і Challenger по бруду і ровах, в той час як росіяни закидають нас зверху безпілотниками. Ми перестанемо це робити, тому що це безглуздо. Замість цього ми спробуємо утримати те, що у нас ще є, навіть якщо наші співвітчизники на окупованій частині України будуть думати, що ми кидаємо їх напризволяще. Ми зробимо це, тому що нам потрібно перетворити час на нашого союзника, а не на союзника Путіна. Але ми зможемо захистити наші рубежі тільки в тому випадку, якщо ви, США і Європа, продовжите посилати нам безпілотники, ракети і кулі, а також матеріали для будівництва укріплень", - вважає аналітик.

Автор статті також припускає, що український президент робить правильно, відкидаючи заклики до припинення вогню, оскільки вважає, що РФ скористається цією паузою і такий крок означатиме капітуляцію в майбутньому.

Зеленський і Салліван розуміють, що ця підтримка - те, що повинен забезпечити Байден, навіть якщо він намагається впоратися з новою війною на Близькому Сході, напруженістю в Східній Азії і внутрішньою руйнівною силою на ім'я Трамп.

Путін також усвідомив тактичні переваги оборони: він фактично наказав своїй армії призупинити завоювання і утримувати землі, які вона займає. Для нього це також має стратегічний сенс. Путін проведе 2024 рік в очікуванні листопадових виборів в США в надії, що Дональд Трамп повернеться в Білий дім і два президенти укладуть угоду.

"Найбільш шокуюче в цьому розумінні те, наскільки сильно Захід вже зрадив Київ. Не весь Захід, звичайно, а окремі його частини збиті з пантелику путінською дезінформацією або ті, що мають інші пріоритети. Республіканці в Палаті Представників і Орбан в Європі в основному відносяться до останньої категорії. Їх цинізм увійде в історію", - зазначає Клут.

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