Прихід ворогів можливий в селах, розташованих неподалік від міста.

На територіях поблизу Мелітополя можливе "нашестя" окупантів. Вороги планують розселитися по селищах, розташованих неподалік від логістичних шляхів, пов'язаних з містом.

Про це заявив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, раніше військові РФ вже заселили населені пункти вздовж основних трас та поблизу лінії фронту.

"Тепер націлились на села в стороні від логістичних шляхів та поруч з Мелітополем", - підкресли він.

Відповідні процеси вже розпочалися в Олександрівці та Костянтинівці. В першому селищі вороги обирають найкомфортніші для себе будинки, а в Костянтинівці вивчають "асортимент". "Придивляються, яке майно віджати", - попередив Федоров.

У Мелітополі підірвали штаб окупантів разом з офіцерами РФ

Наразі війська РФ переживають через "зраду" місцевих та роботу українських партизанських сил та військових. 11 листопада в ГУР України довели, що ворог не дарма "тремтить". В цей день стався вибух в штабі окупантів, розташованому у Мелітополі. Атака припала на час, коли там проводили нараду офіцери ФСБ РФ та Росгвардії. За попередніми даними розвідки, було знищено трьох російських офіцерів.

За словами мера міста Івана Федорова, ліквідація ворогів відбулася на базі підприємства, яке раніше називалося завод "Рефма".

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