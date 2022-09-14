Подекуди загарбники виганяють людей з власних осель.

У Чаплинському районі Херсонщини російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

"У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів", - розповіли у Генштабі.

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Зазначається, що подекуди загарбники виганяють людей з власних осель.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні, проте на початку вересня бойові дії активізувалися й у Харківській області. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

За 11 вересня ЗСУ витіснили окупантів з понад 20 населених пунктів. Там тривають стабілізаційні заходи та взяття їх під повний контроль. З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 53300 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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