Пригожин, ймовірно, вже подумки поховав "Групу Вагнера" і створює нову ПВК в Африці.

Євген Пригожин почав виводити з України найбільш перевірені і досвідчені кадри своєї "Групи Вагнера", зараз їх перекидають до Судану. Про це пише видання ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела.

"У Судані у ПВК новий великий контракт з Силами швидкої підтримки і в цю країну почалося перекидання найманців. У тому числі і тих, хто брав участь у боях у Бахмуті. Не тільки найманців, а й озброєнь, на брак яких скаржився Пригожин", – пише видання.

За даними джерела, Судан, де нещодавно спалахнув новий виток громадянської війни, може стати офіційною базою пригожинців. При цьому підрозділи, які будуть діяти в африканській країні, хочуть назвати "Оркестр" або "Музиканти", щоб відокремити їх від власне "Вагнера".

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"А" Вагнер "залишиться з непотрібними бійцями "гинути" в м'ясорубці на території України", - розповіло джерело.

Група Вагнера в Україні - останні новини

Пригожинська "Група Вагнера" несе основний тягар боїв в межах міста Бахмута, тоді як регулярна армія РФ діє за межами міста. В останні дні ЗСУ успішно просунулися на околицях Бахмута, а вагнерівці продовжать тиснути в самому місті. Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський назвав цю ситуацію "мишоловкою" для "вагнерівців".

Коментуючи скарги Євгена Пригожина на ситуацію в районі Бахмута, радник глави ОП Михайло Подоляк передрік "Групі Вагнера" швидкий кінець. За його словами, найманці опинилися між двох вогнів – ЗСУ та загороджувальними загонами ЗС РФ.

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