На момент загибелі військовому було 24 роки.

Із бойового завдання не повернувся український льотчик-винищувач Іван Болотов. Військовий майже три роки захищав Україну від країни-агресорки РФ. Про це повідомили у 831-й бригаді тактичної авіації.

"Так сміливо боронити і так відчайдушно битися в небі за Україну майже три роки повномасштабної війни можуть лише найкращі воїни світу. Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни - льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов", - зазначили у повідомленні.

Відомо, що пілоту було 24 роки. У бригаді додали, що Болотов був грамотним та досвідченим воїном, який боровся з росіянами на всіх напрямках фронту.

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"Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой! Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги!", - додали у повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу "Лівий берег Київ", Іван Болотов був жителем Дарницького району столиці. У чоловіка залишилась дружина та маленький син, якому 5 місяців.

Загибель українських військових

Як писав УНІАН, на війні в Україні загинув відомий український кінорежисер Станіслав Притула. За словами дружини військового, її чоловік помер 22 січня.

Також повідомлялось, що на війні з Росією загинув командир штурмової групи ГУР Костянтин Жук. До війни чоловік був професійним військовим, президентом Національної асоціації мотоциклістів України, одним із засновників київського Пласту.

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