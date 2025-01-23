Полеглий захисник брав участь в управлінні обороною острова Зміїний.

На фронті загинув командир штурмової групи Головного управління розвідки Міноборони України полковник Костянтин Жук. Про це повідомляється на сторінці спецпідрозділу ГУР "Братство" у Facebook.

"На фронті здобув вічне життя в бою полковник Костянтин Жук, брат Нельсон. До війни – професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників київського Пласту", – йдеться у повідомленні.

В часи АТО полеглий захисник був командиром батальйону спецпризначення "Гарпун" у складі МВС. Також Костянтин Жук очолював контрдиверсійну групу в складі СБУ.

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"Незважаючи на поважний вік, після початку великої війни долучився до батальйону ГУР МО Братство. Керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. Брав участь в управлінні обороною о.Зміїний. Загинув у Вовчанську, як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів", – додали у спецпідрозділі.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що Костянтин Жук загинув ще кілька місяців тому.

"Насправді це сталося ще у травні 2024 року. Але були певні причини так довго зберігати таємницю. Насправді, я й досі не вірю, що він загинув", – написав він.

Загибель захисників України

У війні з російськими окупантами загинули тисячі українських військових. Серед них і Дмитро Масловський, який вступив у рукопашний бій з російським штурмовиком з Якутії. За десять днів до загибелі йому виповнилося 30 років.

Життя за Україну віддали і десятки іноземців. На початку січня стало відомо, що під час служби помер 26-річний військовий медик Джордан Маклахлан з Арднамурчана в Шотландському нагір'ї, Велика Британія.

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