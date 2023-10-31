РФ запустила по Миргороду Х-59 / Авиару.рф

В ніч на вівторок, 31 жовтня, Росія вдарила ракетою по території Миргородського району Полтавської області.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, на щастя, вдалося уникнути пошкоджень критичної та цивільної інфраструктури. Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

"Нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано", - повідомив Пронін.

Як повідомляли Повітряні сили, ракета у бік Миргорода рухалася приблизно опівночі. Людей закликали негайно йти в укриття. Моніторингові канали повідомляли, що це могла бути ракета Х-59. У місті лунали вибухи.

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Ракетний удар в ніч на 31 жовтня

Цієї ночі окупаційні війська Російської Федерації випустили в бік України декілька ракет. Через загрозу застосування авіаційного озброєння в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях оголосили повітряну тривогу.

Вже о 23:56 на Сумщині фіксували ракету, яка летіла в напрямку Миргорода. Згодом українців попередили про ще декілька ракет в Сумській області в південно-західному напрямку.

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