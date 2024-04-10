З початку повномасштабного вторгнення РФ Берлін надав Україні зброю на 5,2 млрд євро.

Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Зазначається, що допомога складається з двох напрямків:

фінансові ресурси від федерального уряду щодо розбудови потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування поставок зброї та інших промислових матеріалів;

засоби, що забезпечуються з поставок Федеральних збройних сил.

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До нового пакету допомоги Україні від Німеччини, зокрема, увійшли:

гусеничний всюдихід Warthog (командна машина);

2 машини розмінування WISENT 1;

6 тисяч снарядів калібру 155 мм;

16 розвідувальних БпЛА Vector;

30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;

30 комплектів засобів протидії БпЛА;

11 мобільних систем розмінування;

3 мінних трала;

70 інфрачервоних камер;

680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;

120 гвинтівок Haenel CR308;

50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;

мільйон патронів для стрілецької зброї;

5 тисяч детонаторів.

У федеральному уряді нагадують, що військова допомога на суму близько 28 мільярдів євро вже була надана Німеччиною або призначена для підтримки України протягом наступних кількох років. Так, лише на 2024 рік заплановано виділення допомоги на суму близько 7,1 мільярда євро.

"З початку російсько-загарбницької війни 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні матеріали на суму близько 5,2 млрд євро з поставок Федеральних збройних сил. Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині. Ці витрати на навчання на сьогодні становлять близько 282 мільйонів євро. Подальші витрати, які ми не будемо називати, були понесені на лікування поранених українських військових", - йдеться у повідомленні.

Допомога Німеччини Україні - останні новини

Військова допомога Німеччини для України виявилася набагато меншою, ніж стверджує влада ФРН. Про це йдеться у матеріалі BILD.

Зокрема, журналістам стало відомо, що 3,4 млрд євро з цієї суми можуть бути повернуті з коштів ЄС. Частина з 6 млрд євро, обіцяних на військову допомогу Києву, піде іншим країнам, а також на переозброєння Бундесверу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина передала Україні великий пакет допомоги. Зокрема, ЗСУ отримали безпілотні літальні апарати та боєприпаси.

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