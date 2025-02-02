Автівку помітили в районі селища Щербинівка..

На Торецькому напрямку російські загарбницькі війська йдуть в штурми на автівках типу "нива-пікап".

Про це у своєму Telegram-каналі "Офіцер" повідомляє лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс". За його словами, окупанти застосовують такі машини в районі населеного пункту Щербинівка, що в Бахмутському районі Донецької області:

"До прикладу, у нас пікапи, джипи і т. д.використовуються для доставки БК та людей на позиції. А тут - просто на барахлі на штурм. І аналогів цим рішенням вони не мають".

Війський додав, що тактика застосування таких автівок є очевидною - залетіти якомога далі й висадитись, оскільки повільну броньовану техніку встигнуть знищити ще до прибуття на точку висадки.

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Штурми армії РФ

Як відомо, в мережі безліч разів публікували фото та відео, на яких російські солдати атакують українські позиції на цивільному транспорті. Крім того, командування РФ відправляє їх у "самокатні" штурми.

Раніше стало відомо про створення в російській армії штурмових груп, які складаються з поранених солдатів та тих, хто пересувається на милицях.

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