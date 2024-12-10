Бої точилися в районі Неліпівки.

Днями російські загарбницькі війська намагалися штурмувати українські позиції у районі Неліпівки на електричних самокатах. В ОТУ "Луганськ" розкрили деталі цієї історії.

В етері телемарафону речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що на Торецькому напрямку Сили оборони успішно контратакували окупантів, однак росіяни пішли в нову атаку. Цього разу вони штурмували на самокатах, під прикриттям декількох баггі, квадроциклів, МТЛБ, БТР і БМП. Загалом сили РФ задіяли приблизно 30 одиниць техніки і більш ніж 80 солдатів:

"Було знищено 20 одиниць техніки, включаючи самокати, на яких переміщався ворог. Це було дуже дико. Тому що ситуація зовсім не підходяща. На відео було видно, як вони проїжджають повз їхні спалені, знищені машини, БТР, МТЛБ. На самокатах катались туди-сюди".

Речниця зазначила, що росіян на самокатах також знищили. Примітно те, що вони пересувався грунтовою дорогою, хоча електросамокати призначені для асфальтованих доріг.

Відео дня

"Неліпівка - це невеликий населений пункт і вони використовували їх, ймовірно, щоб швидше доїхати або швидше втекти від наших FPV", - пояснила Бобовнікова.

Ситуація на фронті

Як відомо, російська окупаційна армія все частіше задіює на війні проти України цивільну техніку. Експерти пов'язують це зі значною нестачею бронетехніки.

Раніше в мережі поширили відео невдалого російського штурму на УАЗ-452 "Буханка". Загарбники не захистили автівку належним чином, тому українські бійці змогли уразити її дроном.

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