Українські воїни сьогодні зранку збили ворожий літак.

На Херсонщині сьогодні збито ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляється у Telegram Повітряних Сил ЗСУ України.

"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - інформують у Повітряних силах.

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Російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну й обстрілювали різні об’єкти, захоплювали населені пункти, є багато жертв. ЗСУ дають гідну відсіч ворогам.

Нагадаємо, минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань.

Станом на 19 вересня на українській землі ліквідували близько 54 тис. 650 загарбників та, зокрема, 251 ворожий літак, 217 гелікоптерів, 238 крилатих ракет та 920 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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