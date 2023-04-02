У Авдіївці жінка нещодавно загинула, бо пішла по воду.

У місті Авдіївка Донецької області люди покидають укриття лише для того, щоб вийти за водою, їжею чи щоб відвідати лікаря.

Під час кожного виходу з укриття людям загрожує загибель, повідомляє Міністерство внутрішніх страв з посиланням на відомості евакуаційної групи "Білий Янгол". У МВС додали, що у місті ще залишаються близько 1 900 мешканців. Більшість з них живуть у старій частині населеного пункту у приватному секторі.

"Вулиці Авдіївки - вимерлі. Люди виходять з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню. Але кожен вихід - смертельний ризик", - зазначили у МВС.

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За словами одного з "Білих Янголів", нещодавно жінка загинула, бо пішла по воду до свердловини.

Ситуація в Авдіївці - сьогодні це варто знати

Росіяни постійно обстрілюють Авдіївку, українська влада з 27 березня закрила вʼїзд у місто. Раніше з неокупованої частини Донецької області було оголошено обов'язкову евакуацію.

Варто зазначити, що зараз найзапекліші бої з росіянами тривають за райони Авдіївки, Бахмута й Мар’їнка. На думку керівника безпекових програм центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, супротивник обмежиться тим, що намагатиметься захопити ці міста.

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