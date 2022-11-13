Важлива заборона в регіоні діятиме кілька днів.

До 19 листопада на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту.

Це робиться з метою забезпечення безпеки громадян на водних об'єктах Херсонської області під час воєнного стану, виконання завдань щодо оборони території регіону, написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в Telegram.

Він зазначає, що видано розпорядження начальника обласної військової адміністрації.

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"Протягом 13-19 листопада на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту", - сказано в розпорядженні.

Звільнення Херсонської області від окупантів - що треба знати

Збройні сили України пішли у контрнаступ наприкінці літа на різниз напрямках. Зокрема, наша армія пішла вперед у Херсонській області. Станом на 10 листопада, за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни в регіоні деокупували понад тисячу квадратних кілометрів території.

11 листопада стало відомо, що українські спеціальні підрозділи зайшли в Херсон, який супротивник зміг взяти під контроль у перші дні широкомасштабного вторгнення. 11 число президент Володимир Зеленський назвав "історичним днем".

У звільненому місті правоохоронці проводили стабілізаційні заходи, також йшло розмінування. Над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів працювали 10 груп вибухотехніків.

12 листопада стало відомо, що під час розмінування однієї з адмінбудівель постраждав Херсона поліцейський-сапер.

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