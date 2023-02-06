У січні ворожий снайпер застрелив останню жительку Новоселівського.

На Луганщині окупанти повністю зруйнували селище Новоселівське.

Про це Луганська обласна військова адміністрація повідомляє у Telegram. "Тільки фундаменти, вирви та випалена земля. Новоселівське у Сватівському районі рашисти знищили повністю", - йдеться у повідомленні.

У селищі не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. "Суцільне згарище... Так виглядає "русскій мір", - сказано у повідомленні.

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У зв'язку з цим сказано, що селище порожнє - місцевих жителів там немає. "У січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського", - наголосили в ОВА.

Ситуація в Луганській області - сьогодні це варто знати

Росіяни захопили низку населених пунктів у Луганській області. Українські війська активно борються з окупантами. Від супротивників у регіоні вже звільнили 12 населених пунктів.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на початку лютого говорив, що на Донбасі очікується новий наступ супротивника. Чиновник попередив, що ворог може почати наступати після 15 лютого.

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