Українська влада закликає до посилення санкцій.

Цієї ночі російські окупанти випустили по Одесі крилаті ракети "Калібр". Внаслідок атаки загинули троє людей, постраждалих - понад десяток.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи обстріл, наголосив, що ворог досі спроможний збирати ці ракети, оскільки має доступ до іноземних деталей.

"Одеса. Росіяни обстріляли місто "Калібрами". Загинули цивільні люди. У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти. Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь", – написав він.

Нагадаємо, восени минулого року Росіяни завдавали масованих ударів по українській енергосистемі, виснажуючи запаси високоточних далекобійних ракет. В Повітряних силах пояснили, що через те, що ворог використав фактично весь свій стратегічний потенціал цього озброєння, зрештою між масованими атаками була значна пауза.

Однак зараз РФ знову отримала доступ до комплектуючих. Ворог поновлює запаси озброєння, ймовірно, знайшовши можливість обходити санкції.

Удар по Одесі 14 червня - головне

В ніч на 14 червня в південних областях України було оголошено повітряну тривогу. Незабаром гучні вибухи пролунали в Одесі.

Відомо, що ворог випустив по місту 4 ракети "Калібр", з них 3 вдалося збити. Внаслідок атаки РФ зафіксовані значні руйнування – вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, виш, житлові будинку, крамниці тощо. Крім цього, знищено склад однієї з торговельних мереж. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 13 отримали множинні поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Наразі пошуково-рятувальну операцію вже завершено.

Одеська обласна прокуратура інформує, що було розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). На місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та працівники поліції, які фіксують черговий воєнний злочин країни-терориста.

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